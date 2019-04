“Temos totais condições de fazer um bom jogo lá”, afirma Luan, meia do Grêmio

O Grêmio viaja nessa terça-feira (02) para encarar a Universidad Católica, no Chile e o resultado diante da equipe chilena é fundamental para o andamento do time gaúcho na Libertadores. Rei da América em 2017, Luan, acredita que o Grêmio tem totais condições de vencer e comemora o retorno de Geromel, que ficou fora das últimas partidas.

Nesta quinta-feira, o Grêmio encara a Universidad Católica com novidades. Entre elas, Geromel, que se recuperou de um edema na coxa e treinou nos últimos dois dias com bola. Assim, o zagueiro voltará a parceria com Kanneman. Luan, meia do Tricolor, comemorou esse fato:

“É muito bom poder contar com todos. O Geromel voltando vai nos ajudar muito”, destaca Luan, meia do 🇧🇼#Grêmio — rádio grenal (@rdgrenal) April 2, 2019

A Rádio Grenal transmite a partida a partir das 18h30, com comando de Angelo Afonso.

