Durante a manhã, o ingresso de frente fria na fronteira Oeste e no Sul traz chuva para pontos isolados do Estado. Antes da frente fria, as temperaturas vão aumentar em diversas áreas do Rio Grande do Sul, com máximas chegando aos 30ºC. Na parte da tarde para a noite, a instabilidade atinge a maioria das regiões, trazendo chuva inclusive para Porto Alegre.

Na Capital, o sol aparece mas há chance de chuva. A mínima fica na casa dos 13°C, e máxima chega aos 29°C.

