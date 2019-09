O inverno do Rio atingiu nesta quinta-feira (12) seu recorde de calor. Os termômetros em Irajá marcaram 41,6º C. O bairro da Zona Norte foi o que mais sofreu com calor. A sensação térmica chegou a 48,5º C, segundo boletim do Centro de Operações da Prefeitura do Rio. É o sexto dia seguido que Irajá registra as temperaturas mais altas da cidade.

