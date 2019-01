Uma nuvem alaranjada cobriu a capital do Egito, Cairo, na quarta-feira (16), obrigando os habitantes da cidade a se abrigarem para fugir dos fortes ventos que transportavam areia. A tempestade causou atrasos em voos e o fechamento de portos. O ministro da Saúde egípcio recomendou que as pessoas com problemas respiratórios evitassem sair de casa até que a tempestade passe.