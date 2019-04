Tempo de colheita: estimativa projeta safra de 2018/2019 como uma das maiores da história do RS

Por Gabriella Rocha*

Aconteceu neste sábado (30) a 12ª Abertura Oficial da Colheita de Soja do RS. Realizada no município de Tupanciretã, considerada a capital gaúcha da soja, o evento recebeu autoridades como o governador Eduardo Leite, além de produtores e empresários. Entre as ações da cerimônia, foi realizado o ato simbólico de colher os primeiros grãos da safra de verão e jogar alguns para o alto, como forma de celebração. Leite participou da ação e, logo após, fez um breve discurso de incentivo e parabenização aos produtores, afirmando fazer questão de prestigiar o evento de uma atividade que “gera riqueza e sustenta nossa balança comercial”.

Estima-se que a safra de 2018/2019 colha 18,7 milhões de toneladas do grão, o que trará um aumento de 9% na produção. Se as previsões estiverem certas, essa passará a ser a segunda maior safra da história do Rio Grande do Sul. O estado está entre os maiores produtores de soja do Brasil, ficando atrás apenas dp Mato Grosso. O Secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, também presente no evento, garantiu que o governo fará o possível para facilitar os processos do agricultor, a fim de incentivá-lo. “Estamos aqui para sermos parceiros do agricultor”, expôs ele.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

