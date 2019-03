Temporada Inverno do Acqua Lokos Parque Hotel oferece cerca de 40 opções de diversão e lazer para todas idades

A 3ª edição da Temporada Inverno do Acqua Lokos Parque Hotel iniciou no dia 15 de março em ritmo acelerado disponibilizando aproximadamente 40 atrações para os mais variados públicos.

O parque gaúcho que é considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado. A cada ano o Acqua Lokos Parque Hotel vem incrementando sua operação – nesse sentido desde 2011 oferece uma área hoteleira com 36 chalés e um restaurante (abertos o ano todo), em meio a uma área campestre privilegiada com muito verde e mata atlântica nativa.

Uma das novidades no mix de opções nesta temporada é o funcionamento de alguns brinquedos na Área Aquática, até o final de março, são eles: Piscina com Ondas, Kamikaze 22m e Free Fall. Na Área Diversão 12 brinquedos estão à disposição: La Inversa; Chuá Mountain; Mad Montanha; Roda do Sol; Vento Minuano; Trenzinho; Minhocoloko; Barco Pirata; Palco Encantado; Playground Infantil; Slackline e Espirobol.

Para os que gostam de um contato mais próximo com a natureza estão confirmadas as atrações na Área Fazenda: passeio a cavalo; passeio de charrete; galpão dos animais; campo de futebol; quadra de vôlei; horta; trilhas na mata; chimarródromo; cancha de bocha e playground.

O visitante agora tem duas novas opções dentro das Top Funs (atrações opcionais não inclusas no passaporte e pagas à parte), uma Casa do Terror totalmente remodelada e uma parede de escalada radical, além das tradicionais atividades: Desafio Noturno; Quadriciclos; Tiro ao Alvo; Arvorismo; Tirolesa e Paintball.

De acordo com o diretor do Acqua Lokos Parque Hotel Fabiano Brogni, o interesse pela “estação seca” vem aumentando a cada ano. “Estamos trabalhando com muito esmero para que a Temporada Inverno se consolide cada vez mais como uma excelente alternativa de entretenimento para as pessoas que moram no litoral e os turistas que nos visitam, por isso buscamos constantemente melhorar os processos e trazer novidades ao nosso cliente”, explica.

Na Temporada Inverno as Áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020.

