Temporal causa falta de luz e ruas alagadas em Porto Alegre e RegiÃ£o Metropolitana

Após o temporal que atingiu Porto Alegre e a Região Metropolitana na madrugada dessa quarta-feira, outra forte chuva trouxe transtornos no meio da tarde. Além dos diversos pontos de alagamento, trânsito lento e queda de árvores, milhares de residências ficaram sem luz.

De acordo com a CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica, até o início da noite cerca de 40 mil clientes estavam às escuras em vários bairros da Capital e de cidades-vizinhas, além de outros 30 mil em municípios gaúchos atendidos pela RGE Sul.

Em Canoas, o desabamento parcial do forro de um shopping motivou o fechamento temporário do centro de compras, mas ninguém se feriu. Já em Viamão, dezenas de famílias tiveram que deixar as suas casas.

Também foram registrados incidentes em municípios como Charqueadas, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, São Jerônimo, além das praias do Litoral Norte – em Capão da Canoa, por exemplo, são comuns os alagamentos após a ocorrência de chuvas mais fortes.

