Tendências na composição de ambientes é tema de bate-papo desta terça-feira (21) na MostraEliteDesign

Na terça-feira, dia 21 de novembro, a Mostra EliteDesign receberá a jornalista Eleone Prestes para um bate-papo. Na ocasião, ela falará sobre as tendências na composição de ambientes.

Especializada em arquitetura, design e arte, Eleone é apaixonada por esse segmento. Durante a conversa, mostrará tendências de cores, materiais, móveis, objetos e linhas para a criação de layouts e propostas para essas áreas, com bases nas plataformas de lançamentos nacionais e internacionais. Além disso, comentará sobre as escolhas que definem os espaços e a importância da finalização dos ambientes em mostras e na casa dos clientes. O bate-papo será realizado às 18h30, no lounge de eventos do arquiteto Paulinho Peres.

Serviço

Tendências na composição de ambientes é tema de bate-papo na MostraEliteDesign

Local: Mostra EliteDesign – Lounge de Eventos (R. João Moreira Maciel, 470)

Data: 21 de novembro de 2017/ 18h30min

