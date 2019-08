Terá o amigo Bolsonaro ao lado

A campanha eleitoral começou ontem à tarde em Porto Alegre. O PSL lotou um centro de eventos no bairro Jardim Europa para lançar a pré-candidatura de Ruy Irigaray à Prefeitura.

No discurso, Irigaray disse que quer ser “o candidato para unir a direita”. Enfatizou o alinhamento com o governo federal e a defesa dos princípios conservadores na Economia e nos costumes.

A família Bolsonaro virá a Porto Alegre, no próximo ano, para apoiar o deputado licenciado e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A 11 de abril deste ano, por indicação de Irigaray, Eduardo Bolsonaro recebeu a medalha do Mérito Farroupilha, da Assembleia Legislativa.

É preciso ter paciência

O placar eletrônico Impostômetro atingiu 1 trilhão e 550 bilhões de reais às 22h e 12 min de ontem. Valor que saiu do bolso dos brasileiros e entrou nos cofres públicos desde 1º de janeiro deste ano. Os administradores acham pouco. Um dia ficará comprovado que o problema é mais de gestão e racionalização do que de recursos.

Incompetência ou desleixo

Os que elaboram orçamentos públicos, ao mesmo tempo em que admitem a necessidade de limitar gastos ao volume das receitas, pouco ou nada fazem para reformar os principais focos do desequilíbrio.

Ato extremo

Em 1950, quando a Petrobras começou a operar, a produção era de 3 mil barris por dia. Muitos achavam que não iria adiante. Agora, chega a 2 milhões e 600 mil barris diários. Mesmo assim, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinaliza com a possibilidade de a estatal ser privatizada. Ocorrerá quando o caixa do Tesouro Nacional precisar desesperadamente de dinheiro para fechar as contas. Segundo técnicos do Ministério da Fazenda, está perto disso.

Mais um ruído

Rafael Furtado foi afastado da direção do PSDB de Porto Alegre e da função de assessor do Executivo na Câmara Municipal.

Resume tudo

O Facebook do vereador Adeli Sell registrou 30 fotos de Porto Alegre com o texto: “A cidade está assim e querem aumentar o IPTU”. A receptividade foi tão grande que começou a receber grande número de outras fotos mostrando problemas da cidade.

Falta no Supremo

Desde agosto de 2000, está em vigor o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Abrange ocupantes de cargos nomeados pelo presidente da República. O artigo 12 estabelece que “é vedado à autoridade pública opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública federal.”

Se valesse para o Supremo Tribunal Federal, onde ministros gostam de girar a metralhadora verbal, muitos processos já teriam sido abertos.

Oportunistas

A cada vez que se consulta o site do Tribunal Superior Eleitoral e acessa a tela de distribuição do Fundo Partidário, tem-se a nítida impressão do desperdício do dinheiro público com nanicos. No mês passado, o total foi de 67 milhões de reais. É preciso dar razão ao que diz o ex-governador Geraldo Alckmin: “Temos ali muitas pequenas e médias empresas.”

Saíram de cena

Com a redemocratização em 1945, registraram-se no Tribunal Superior Eleitoral e desapareceram vários partidos. Alguns: Nacional Evolucionista; da Lavoura, da Indústria e do Comércio; Nacional Classista; da Confraternização Social Democrata; Agrário Nacional; da União Social pelos Direitos do Homem; da Boa Vontade e Nacionalista.

Para ver de perto

A previsão do déficit orçamentário do Estado do Rio de Janeiro é de 13 bilhões de reais este ano. Mesmo assim, o governo consegue pagar os salários sem atrasos.

Não custa nada

No seu livro Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa escreve: “Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende”.

Lição para a maioria dos políticos brasileiros.

Deixe seu comentário: