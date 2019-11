Terrunyo Wine Store comemora 17 anos. Empresa é referência em Porto Alegre na venda de vinhos, espumantes e champagnes

Há exatos 17 anos, em 08 de novembro, o empresário Rogério Concli ampliava os negócios de representação como distribuidor da importadora de vinhos Expand e abria a sua primeira loja especializada em vinhos, espumantes e champagnes em Porto Alegre, a Terrunyo Wine Store. Apreciador de boas bebidas, Concli passou a ser referência no segmento e apostou no casarão localizado no Bairro Higienópolis, onde além de oferecer mais de 1.500 rótulos nacionais e importados, ele também proporciona o encontro de confrarias e traz ao mercado a venda e distribuição exclusiva de dez rótulos.

Com o tempo, cinco anos depois, em 2007, a Terrunyo expandiu e abriu uma unidade no bairro Moinhos de Vento. Charmosa e intimista, a loja localizada na Dinarte Ribeiro, hoje, além de vender rótulos selecionados, sedia happy hours nos quais são servidos cardápios dos restaurantes vizinhos, que ficam à escolha do cliente.

Na sede da Plínio Brasil Milano está localizada a “Sala Don Melchor”, uma seleção especial da vinícola chilena Concha Y Toro a qual o empresário conta com a exclusividade de venda no Rio Grande do Sul. Além das lojas, a empresa fornece vinhos exclusivos a restaurantes estrelados da capital gaúcha.

Para o aniversário da Terrunyo este ano, Rogério Concli e sua equipe selecionam 17 rótulos de várias nacionalidades, vindos de países como Argentina, Chile, França, Itália e Portugal, Espanha, entre outros, para serem adquiridos com desconto de 17% durante a semana de aniversário, nas duas lojas da marca.