Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Equipes da Capital, Região Metropolitana e do Interior disputam a competição. Foto: Roberto Wagner/SMDSE PMPA Equipes da Capital, Região Metropolitana e do Interior disputam a competição. (Foto: Roberto Wagner/SMDSE PMPA) Foto: Roberto Wagner/SMDSE PMPA

Neste domingo (1º), a partir das 8h, no Ginásio Tesourinha (Erico Veríssimo, s/nº), será realizada a segunda edição do Campeonato Mistura de Handebol Feminino. Sete equipes de Porto Alegre, Região Metropolitana e interior do Estado disputam a competição. O evento tem apoio da diretoria-geral de Esporte, Recreação e Lazer da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte).

O time Mistura, criador do campeonato, surgiu da paixão de um grupo de amigas pelo esporte. “Temos como objetivo principal difundir o handebol como esporte amador que tanto promove o entretenimento como a qualidade de vida e a integração das pessoas”, ressalta Graziela Brasil, uma das gestoras da equipe.

Criado em 1919 pelo atleta e professor de educação física alemão Karl Schelenz (1890-1956), a modalidade teve modificações ao longo do tempo. O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre (em gramados) e os espaços eram menores. Agora, o esporte é praticado em quadras fechadas, de 40 por 20 metros. Além disso, no início o handebol era um jogo exclusivo para mulheres. Mais tarde e com sua inclusão nos esportes olímpicos, passou a ser jogado por ambos os sexos.

No Brasil, o handebol passou a ser reconhecido a partir dos anos 1930. Em 1940, foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handebol. Esse momento foi um importante passo para a consolidação do esporte no País. Em 1979, foi fundada a CBHb (Confederação Brasileira de Handebol), com sede em Aracaju (Sergipe). Este órgão é responsável pelos eventos de handebol que ocorrem no País.

