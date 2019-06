Foram quitados nesta sexta-feira (21/6) os salários líquidos dos servidores do Poder Executivo gaúcho referentes ao mês de maio. Nesta data houve o depósito para quem recebe salário líquido acima de R$ 12 mil. A folha total do Estado do mês de maio é formada por 342.119 vínculos.

