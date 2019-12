Rio Grande do Sul Tesouro estadual quita salários de outubro de 67% dos servidores nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Com o novo pagamento, o Tesouro do Estado quita a folha para quem ganha líquido até R$ 3.600. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Com o novo pagamento, o Tesouro do Estado quita a folha para quem ganha líquido até R$ 3.600. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A Secretaria da Fazenda anunciou, nesta terça-feira (3), que “será possível pagar mais uma parcela da folha de outubro do Poder Executivo”. O depósito, no valor de R$ 1.100, previsto para o dia 10 de dezembro, estará disponível nas contas dos servidores na manhã desta quarta-feira (4).

A alteração foi permitida pela melhora na arrecadação nos últimos dias e ingresso de receitas do Refaz 2019 – Programa Especial de Quitação e Parcelamento de Débitos de ICMS.

Com o novo pagamento, o Tesouro do Estado quita a folha para quem ganha líquido até R$ 3.600, o que representa 67% dos vínculos.

As demais parcelas permanecem com pagamento previsto nas datas divulgadas anteriormente. Sendo a próxima parcela no dia 11 de dezembro no valor de R$ 3.900 e a quitação total da folha de outubro no dia 13 de dezembro.

