A agência estatal de energia atômica da Rússia, a Rosatom, informou nesta sexta (9) que cinco de seus funcionários no teste com foguetes de quinta (8). Anteriormente, autoridades russas informaram que duas pessoas tinham morrido. O acidente ocorreu em uma base militar em Arkhangelsk, no Norte do país, durante testes em um motor de foguete de propelente líquido.