Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

O espetáculo abordará a história de uma criança e seu avô na véspera dos festejos natalinos Foto: Divulgação Marcel Stürmer (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Desejos e histórias de Natal serão contados em um único palco por alguns dos maiores nomes da patinação artística internacional no espetáculo “Zbura: Campeões do Mundo Patinam o Natal”. A apresentação, que acontecerá no dia 05 de dezembro, no Teatro do SESI, na FIERGS, em Porto Alegre, é uma realização do tetracampeão pan-americano e campeão dos jogos mundiais Marcel Stürmer.

O espetáculo abordará a história de uma criança e seu avô na véspera dos festejos natalinos. Sentimentos como tempo, distância, coragem, saudades, amor e amizades aparecerão durante vários momentos, construindo uma narrativa que dá tom à magia do Natal, misturando esporte de alto rendimento, artes performáticas e música.

O Zbura acontecerá em duas apresentações; uma gratuita para crianças de 06 a 14 anos integrantes de projetos sociais gaúchos, às 15h, e outra para o público geral, às 20h30min. A iniciativa visa incentivar o esporte e a arte no Rio Grande do Sul, um ideal reforçado por Marcel Stürmer, que iniciou sua trajetória na patinação após assistir a uma apresentação. “Dessa vez não é sobre medalhas, é sobre sonhos”, afirmou o tetracampeão pan-anamericano.

O espetáculo contará em seu elenco com atores e oito patinadores profissionais, entre eles os atuais campeões pan-americanos, a brasileira Bruna Wurts e o argentino Juan Sanchez, e os campeões mundiais Silvia Lamburshi e Andrea Girotto (ambos da Itália) e Gabriella Giraldi, do Brasil.

Visando o potencial de produção do espetáculo, Stürmer criou uma websérie, executada pela Tazum, que é exibida no formato IGVT em seu perfil do Instagram (@marcelsturmer).

A websérie mostrará os bastidores do evento, como os ensaios do elenco do Zbura e particularidades do cenário, criado pelo Bel Arquitetura. “Estou treinando como se eu nunca tivesse tido sucesso nesse esporte”, explica o patinador, que está planejando os detalhes da apresentação há 11 meses.

