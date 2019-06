The Black Eyed Peas anuncia colaborações com Anitta, Maluma e Becky G!

O líder do grupo The Black Eyed Peas, will.i.am, revelou que o próximo disco terá diversas influências latinas. Ao promover sua participação no programa Songland, da TV norte-americana, o cantor confirmou parcerias com Maluma e Becky G! No mês passado, a cantora Anitta já havia sido confirmada.

“A música latina é muito inspiradora para mim neste momento… A música que fizemos com o Maluma é incrível e a música que gravamos com Anitta é fogo… e a música que gravamos com Becky G é muito pura e a música que temos com Piso 21 é fantástica!! E nós temos muito mais para surpreender o mundo.”

Latin music is so inspiring to me right now…the song we did with @maluma is amazing & the song we recorded with @Anitta is fuego…& the song we recorded with @iambeckyg is crazy fresh & the song we have with @piso21 is fantastic!!! & we have many more to surprise the world https://t.co/H80bnDqETQ

— will.i.am (@iamwill) June 4, 2019