thyssenkrupp inaugura hoje o MULTI, primeiro sistema de elevadores sem cabos horizontal-vertical do mundo

Hoje, a thyssenkrupp comemora a inauguração de uma das inovações mais avançadas do setor do século XXI: o MULTI, primeiro sistema de elevador sem cabos e que se move para os lados. Em vez de uma cabina por eixo movendo-se para cima e para baixo, o MULTI oferece várias cabinas, operando em loop, como um sistema de metrô dentro de um prédio. Sem o uso de cabos, o MULTI roda em um sistema seguro de freio de vários níveis redundantes, dados sem fio e gerenciamento de energia nas cabinas. O conceito tão esperado, hoje se torna realidade, com o lançamento da primeira unidade do MULTI em operação na torre de teste de inovação da thyssenkrupp, construída especialmente em Rottweil, na Alemanha.

O lançamento mundial também marca o anúncio do primeiro contrato do MULTI com a OVG Real Estate, principal empresa de negócios imobiliários da Europa. Em parceria com a thyssenkrupp, vários sistemas MULTI serão instalados no novo edifício East Side Tower, em Berlim, Alemanha.

Quase 200 representantes da indústria da construção participam do evento de hoje, incluindo desenvolvedores de alto nível, arquitetos e engenheiros de todo o mundo. Os principais participantes incluem Andreas Schierenbeck, CEO da thyssenkrupp Elevator; Coen van Oostrom, CEO da OVG Real Estate, e Antony Wood, Diretor Executivo do Conselho sobre Edifícios altos e Habitat Urbano (CTBUH).

À medida que as cidades continuam crescendo e os edifícios estão cada vez mais altos para acomodar mais pessoas, os planejadores urbanos e os arquitetos enfrentam desafios significativos para mover as pessoas até seus destinos com conforto e rapidez. MULTI pode atingir uma capacidade de transporte até 50% maior e reduzir a demanda máxima de energia em até 60% quando comparado aos sistemas de elevadores convencionais, esses dois fatores significam uma melhora significativa para os prédios altos. Além disso, uma vez que MULTI pode se mover para os lados, bem como verticalmente, e sem limitações de altura, permite possibilidades sem precedentes na arquitetura e design de edifícios.

Comentando o lançamento, Andreas Schierenbeck diz: “Acreditamos que MULTI é um verdadeiro divisor de águas que realmente transformará a forma como as pessoas se movem, trabalham e vivem no nosso ambiente construído. Isso reduzirá o tempo de espera para os passageiros e ocupará muito menos espaço dentro do edifício. MULTI é uma oferta chave que realmente representa uma revolução histórica na indústria de elevadores”.

MULTI requer menor espaço do que os elevadores convencionais e pode aumentar a área útil do edifício em até 25%, representando receitas extras com o aluguel do espaço adicional. Isto é particularmente importante, considerando que as pegadas atuais de elevadores/escadas rolantes podem ocupar até 40% do espaço do prédio, dependendo da altura do edifício.

Também requer uma potência de pico dramaticamente mais baixa, permitindo uma melhor gestão das necessidades energéticas do edifício, reduzindo assim os custos de investimento em infraestrutura para o fornecimento de energia.

O primeiro MULTI será instalado no novo edifício da OVG Real Estate, em Berlim. A OVG é conhecida pelo seu projeto de ponta, The Edge, que é reconhecido mundialmente por ganhar o título de “edifício de escritórios mais sustentável do mundo”. Coen van Oostrom, CEO da OVG Real Estate, afirma: “Estamos absolutamente satisfeitos com a parceria com a thyssenkrupp para ter o primeiro MULTI instalado no nosso mais recente projeto, The East Side Tower, em Berlim. O prédio – adjacente à Arena Mercedes-Benz e vizinho da Warschauer Strasse – será um novo marco no horizonte de Berlim. O que impulsiona a OVG é a inovação contínua em tecnologia inteligente, sustentabilidade e bem-estar, o que mantém nossa empresa um passo à frente da concorrência. A tecnologia inovadora que o MULTI traz para nosso emblemático projeto é um diferencial perfeito para nós”.

De acordo com Antony Wood, Diretor Executivo da CTBUH: “Este é talvez o maior desenvolvimento na indústria de elevadores desde a invenção do elevador há cerca de 165 anos. O ‘santo graal’ para elevadores tem sido o movimento além de ser puxado verticalmente por uma corda sob tensão – em direção a um sistema que permite o movimento em direções inclinadas ou horizontais. MULTI, mais do que qualquer outro produto entregue até o momento, realmente mostra o caminho a seguir para esse potencial. Isso tem a capacidade de transformar a indústria em geral, mudando a forma como os edifícios altos são projetados e permitindo projetos de núcleo muito mais eficientes, bem como uma melhor conectividade nos edifícios “.

O passeio inaugural de MULTI está ocorrendo na torre de teste de 246 metros em Rottweil, sede do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da thyssenkrupp na Alemanha. A torre foi especificamente projetada com o futuro em mente. Nela, a thyssenkrupp prova e certifica inovações na tecnologia de elevação. Com 12 poços para testes e velocidades de viagem de até 18 metros por segundo, a torre oferece possibilidades sem precedentes para enfrentar os desafios futuros dos edifícios e das cidades. Três eixos são dedicados a testar o sistema de elevador MULTI sem cabo.

Para saber mais sobre MULTI, visite: https://multi.thyssenkrupp-elevator.com/

