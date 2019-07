TIM abre oportunidades de emprego no RS

A TIM está com vagas abertas para diversas áreas em diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Há vagas de Consultor de vendas (Porto Alegre, Santa Maria e Canoas), Gerente de loja (Caxias do Sul) e Especialista em soluções (Porto Alegre).

É desejável que os candidatos a Consultor de vendas tenham ensino médio completo e experiência no atendimento de clientes. Já a vaga de Gerente de loja seleciona pessoas com ensino superior completo interessadas em realizar atividades de gestão de pessoas, acompanhamento de supervisores e da equipe, análise de demandas e indicadores de qualidade, venda, pós-venda, NPS (metodologia de pesquisa de satisfação), giro de estoque e observação de regras de positivação, por exemplo. Interessados na vaga de Especialista em soluções atuarão no desenvolvimento de soluções de telecomunicações para clientes do segmento B2B.

É desejável que os candidatos tenham experiência na área de telecomunicações e formação em cursos superiores de Engenharia Elétrica/Telecomunicações, Ciência/Engenharia da Computação, Sistemas de Informação ou Análise de Sistemas.

A empresa oferece um pacote diferenciado de benefícios para todos os cargos, como: smartphone e pacote de dados, participação nos resultados, auxilio creche, folga no dia do aniversário, vale-refeição ou alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, desconto em academias e remuneração variável. Bons conhecimentos de informática, interesse por tecnologia e compromisso com a experiência dos clientes serão considerados diferenciais.

Para se candidatar em qualquer vaga ou conferir as disponíveis em outras regiões do país, basta acessar www.vagas.com.br/tim. Pessoas com deficiência são bem-vindas aos processos seletivos da operadora.

Deixe seu comentário: