TIM faz homenagem ao aniversário das três capitais do Sul

A TIM preparou ações especiais para comemorar os aniversários das três capitais do Sul: Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba, celebrados respectivamente nos dias 23, 26 e 29 de março. Para marcar a comemoração aos 247 anos de Porto Alegre, os 346 anos de Florianópolis e os 326 anos de Curitiba, a operadora produziu 9 mil chaveiros com citação de algumas das frases típicas ditas em cada cidade para ser entregues aos clientes nos seus principais pontos de venda e nos principais cruzamentos das capitais.

No ambiente digital, a operadora ainda preparou homenagem às cidades com um post especialmente criado para as redes sociais convidando o público a curtir o aplicativo TIM Music By Deezer. Na plataforma é possível acompanhar a playlist Eu amo o Sul, especialmente criada pela TIM em comemoração aos aniversários. Tiago Iorc, Karol Conka, Marjorie Estiano, Kleiton & Kledir, Armandinho, Fresno e Vítor Ramil são algumas das vozes desta seleção.

