O Estádio do Trabalhador, em Resende-RJ, foi palco de uma virada festejada por brasileiros e haitianos. O Perólas Negras, que nasceu de um trabalho de inclusão com refugiados do Haiti, foi campeão do primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B2. Com a vitória, o Pérolas Negras garantiu uma vaga na semifinal do campeonato, no qual os dois finalistas sobem para a Série B1.

Deixe seu comentário: