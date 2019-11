Tintas Renner by PPG é patrocinadora da Mostra Elite Design 2019

A Tintas Renner by PPG, marca de tintas mais lembrada e preferida pelos gaúchos, está patrocinando a 3ª edição da Mostra Elite Design. A empresa participou ativamente da composição dos 43 ambientes expostos, fornecendo materiais para os arquitetos e designers pintarem e decorarem os seus espaços, além de uma consultoria com profissionais capacitados para o melhor aproveitamento das cores. Os cenários retratam diferentes perspectivas, que vão desde locais projetados para o público kids, passando por escritórios, salas, quartos, tradicionalismo gaúcho, diferentes culturas e futurismo.

Milene Stefânia, arquiteta responsável pelo espaço Louçaria da Casa, analisa como essencial o auxílio para a elaboração do ambiente. “A Tintas Renner foi fundamental na construção do espaço, fornecendo apoio desde a concepção do local. No meu caso, trabalhei com o acabamento em cimento queimado e fez toda a diferença para o resultado final que eu desejava. Fiquei muito feliz com todo o processo, desde o treinamento para o pintor, a nossa ida até a fábrica e a atenção que nos deram para o que precisávamos”, afirma.

O Diretor de Negócios Arquitetônicos da Tintas Renner by PPG na América do Sul, Guilherme Mendes, avalia como muito importante a presença da empresa em um evento como este. “Estarmos mais uma vez juntos com a Mostra Elite é motivo de muito orgulho para nós. Entendemos que o evento apresenta espaços e tendências inovadoras, o que tem muito a ver com o nosso posicionamento de estarmos cada vez mais inseridos neste contexto. Todos os ambientes tiveram os nossos produtos e consultoria minuciosa de nossos profissionais, sempre com o intuito de potencializar o trabalho desenvolvido nos cenários”, afirma.

A Mostra Elite Design 2019 ocorre sempre de quinta-feira a domingo, até o dia 24 de novembro e está localizada no Clube GPA (Rua João Moreira Maciel, número 470, em Porto Alegre). Mais informações através do link elitedesign.art.br/mostra/.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD ™

Na PPG (NYSE: PPG), trabalhamos todos os dias para desenvolver e entregar as tintas, revestimentos e materiais que os nossos clientes têm confiado por mais de 130 anos. Através da dedicação e criatividade, resolvemos os maiores desafios dos nossos clientes, colaborando estreitamente para encontrar o caminho certo a seguir. Com sede em Pittsburgh, operamos e inovamos em mais de 70 países e registramos vendas líquidas de US$ 15,3 bilhões em 2015. Atendemos clientes em construção, produtos de consumo, industrial e mercados de transporte e de reposição. Para saber mais, visite www.ppg.com / www.ppgbrasil.com.br

Weprotectandbeautifythe world é uma marca registrada e o logotipo da PPG é uma marca registrada da PPG Industries Ohio, Inc.