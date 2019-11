Tiroteio em festa de Halloween deixa quatro mortos na Califórnia

Um tiroteio em uma festa de Halloween na Califórnia, nos Estados Unidos, deixou pelo menos quatro mortos e diversos feridos na madrugada desta sexta-feira (01).

Os tiros foram disparados em uma casa alugada pelo Airbnb na cidade de Orinda, a 30 quilômetros de San Francisco, de acordo com a rede NBC.

“Quatro mortos e vários feridos no tiroteio em Orinda. Mais detalhes em breve”, tuitou a polícia do condado de Contra Costa. A motivação do tiroteio está sendo investigada.

Em outro tiroteio, três pessoas morreram e nove ficaram feridas, na noite de terça-feira (29), em uma festa de Halloween no Sul de Los Angeles.