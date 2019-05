Tiroteio em Virginia Beach, nos EUA, deixa mortos

Um tiroteio em um centro municipal de Virginia Beach, no Estado de Virgínia, nos Estados Unidos, deixou ao menos 11 mortos e 6 feridos nesta sexta-feira (31), segundo a imprensa norte-americana. O assassino, que trabalhava no local, também morreu, segundo a rede de televisão CNN. Um policial está entre os baleados e foi salvo pelo colete que vestia. Uma equipe do FBI esteve no local.