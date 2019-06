Tite comenta bom momento de Gabriel Jesus, mas garante que “há uma disputa muito grande entre ele e o Firmino”

*Por Bárbara Assmann

O Brasil goleou a seleção de Honduras na tarde deste domingo (9), por 7 a 0 no Estádio Beira-Rio. Gabriel Jesus começou como titular e fez dois gols, dando dor – boa – de cabeça para Tite. Isso porque o técnico brasileiro tem outro bom jogador para a disputa da titularidade: Firmino. Na coletiva pós-jogo, ele elogiou Jesus, mas falou da disputa na posição. “Há uma disputa muito grande entre ele e o Firmino.”

Tite comentou o retorno de Gabirel Jesus, já que ele não vinha de uma boa fase na seleção brasileira. “Fico muito feliz com essa boa retomada do Gabriel. As coisas voltando a darem certo pra ele. É bom ver ele bem, feliz.”

Sobre o jogo, o técnico gostou do que viu e disse que a seleção conseguiu aproveitar a desigualdade numérica em campo. “Jogamos bem. Gostei muito de ter tido uma posse de bola produtiva. Ficar com a bola e não atacar, não adianta”, disse. Porém, o público foi pequeno no Estádio, fazendo Tite perceber e comentar: “Esperava mais gente no estádio. Não sei dizer bem qual é o motivo. Talvez as pessoas queiram ir em competições, que tenham uma disputa maior.”

Com as últimas vitórias e a estreia na Copa América se aproximando, o importante é continuar bem, tendo consistência e ir crescendo com os jogos. “As boas campanhas são assim. As equipes vão crescendo ao longo dos jogos, com o decorrer das competições”, comentou Tite.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas