Tite confirma seleção com mudanças para encarar Honduras

A seleção brasileira encara Honduras nesse domingo (09), no estádio Beira-Rio, como último teste antes da Copa América. No time, o técnico Tite promoveu mudanças com a entrada de David Neres e Thiago Silva.

Com tempo fechado a seleção levou mais de 4.700 torcedores ao Beira-Rio para o seu último trabalho antes do amistoso contra a Honduras. No treinamento, o técnico não decepcionou e mostrou o time que irá encarar o Hondurenhos.

No lugar de Neymar, cortado, David Neres foi escolhido para a vaga, deixando Everton, atacante do Grêmio fora. Na defesa, Thiago Silva ocupou a vaga de Miranda. Alisson retomou a sua posição na meta.

Confira a escalação da Seleção: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Miranda, Filipe Luís; Casemiro, Arthur, Coutinho; Richarlison, David Neres, Gabriel Jesus.

No ataque, Jesus se manteve. Firmino, retornando do título da Champions League, deve ficar no banco aguardando uma oportunidade para a estreia da Copa América.