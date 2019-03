“Tito, um coelho atrapalhado” estreia nesse sábado em Gramado

Quem roubou o Ovo Dourado em plena Páscoa? É isso que Tito e seus amigos vão tentar descobrir na peça “Tito, um coelho atrapalhado” que estreia nesse sábado, 30 de março, em Gramado. O espetáculo inédito faz parte da programação oficial da ‘Páscoa em Gramado’ e terá 14 apresentações até o dia 21 de abril.

Criada pelo diretor André de Andrade e a atriz e diretora Carla Reis, a peça propõe um musical lúdico com canções e roteiro totalmente originais. Música, cenário e figurinos foram criados para encantar todas as gerações e resgatar o gostinho de infância que só a Páscoa sabe despertar.

Convidada especial do elenco que é formado basicamente por atores locais, a atriz Thaís Pacholek está vivendo uma experência diferente na Serra Gaúcha: “Trabalho com teatro desde os nove anos, sou apaixonada. Amo o trabalho em equipe que essa arte exige. Depois da maternidade, voltar a fazer um espetáculo com a essência infantil está me fazendo um bem para a alma. Um espetáculo com tantos profissionais bons envolvidos, com tanto profissionalismo. Vou voltar para São Paulo diferente depois dessa experiência com gramadenses e canelenses”. Ao lado de Thaís estão os atores Paulo Brasil, Pablo Tomazi, João Paulo, Edson Paçoca e Carla Reis.

“Tito, um coelho atrapalhado” estreia dia 30 de março, sábado, às 17h30 no Palácio dos Festivais. A peça é inédita e a primeira a fazer parte da programação oficial da ‘Páscoa em Gramado’. Um dos principais destinos da data no Brasil, a cidade se preparar para receber cerca de 400 mil turistas no período segundo a prefeitura municipal.

Sinopse

Tito é um coelho de muito bom coração e sonhador, mas um pouco distraído e atrapalhado. A Páscoa está chegando, os ovos precisam ser produzidos, e ele tem a importante missão de levar o ‘Ovo Dourado’ – que tem a fórmula do chocolate puro, o chocolate dos chocolates – até a fábrica de seu pai. Mas tem mais gente de olho nesse ovo, Gavi, o gavião, e Red, a raposa. No meio do caminho o ‘Ovo Dourado’ desaparece misteriosamente, e Tito pede a ajuda dos amigos Anabella, Pepito e Vagaroso para iniciarem a busca pelo Ovo e salvarem a Páscoa.

TITO, UM COELHO ATRAPALHADO

Apresentações:

30 e 31 de março (sábado e domingo)

5, 6 e 7 de abril (sexta, sábado e domingo)

11, 12, 13 e 14 de abril (quinta, sexta, sábado e domingo)

17, 18, 19, 20 e 21 (quarta, quinta, sexta, sábado e domingo)

Horário: 17h30

Duração: 45 minutos

Palácio dos Festivais (Av. Borges de Medeiros, 2697 – Centro – Gramado)

Ingressos: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) * Crianças de zero a 4 anos, no colo, não pagam.

* de 5 a 12 anos / estudantes com carteira com foto e validade / sênior a partir de 60 anos.

Pontos de venda: Bilheteria do Palácio dos Festivais / Máquinas Bela pagamentos / Site e terminais do “Compra de ingressos”/ Concierge Gramado

Apoio: Gramadotur e ACHOCO

FICHA TÉCNICA

Elenco:

Paulo Brasil – Tito (Coelho)

Pablo Tomazi – Pepito (Coelho)

João Paulo – Vagaroso (Tartarua)

Edson Paçoca – Gavi (Gavião)

Carla Reis – Red (Raposa)

Participação especial: Thais Pacholek (atriz com participação em novelas, filmes e peças teatrais), como a coelha Anabella.

Ficha Técnica:

Criação e Direção Geral – André Luis de Andrade (Angá Produtora)

Criação e Direção Artística – Carla Reis (Faces Produções)

Arranjos e Direção Musical – Antônio Caringe de Turnes

Arranjos – Allex Bessa e Roger Coicev

Preparadora Vocal – Carol Thoen

Cenário – Ronaldo Chiaradia (Projeto 189)

Produtor Técnico – Marcelo Vazquez (Brow)

Projeto de Luz – José Luis Fagundes (Kabelo)

Operador de Show control – Dudu Fernandes

Técnico de projeção – Antanas Andrulis (Neto)

Projeto de Som e equipamentos – Robson ÁudioMix e Tiago Cassol (Eletrosonica)

Maquiagem – Rose Soares

Figurino – Angela Port

Adereços de figurino – Guido e Fiapo Guilhon

Adereços cênicos – Sandro Schaulet e Denis Schaulet (BIG LAND)

Contra-regra – Bruno Agliardi – Samuel Reis

Arte gráfica – Roger Martins

Bilheteria – Lilian Manara (Coordenação) e Rosane Lima e Lucy Kist

Jurídico – Camila Rossi

Relações Públicas – Aline Viezzer

Coreógrafa – Lígia Fagundes

Produtora – Letícia Oltramari

Fotógrafo oficial – Matias Lorenzoni Grade

Deixe seu comentário: