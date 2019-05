O médico gaúcho Gilberto Schwartsmann vai receber o título de Professor Emérito, em um reconhecimento a sua marcante atuação no ensino e pesquisa no campo da Oncologia. A distinção foi proposta pela Escola Latino-Americana de Oncologia e a cerimônia será realizada durante o Congresso Anual da American Society of Clinical Oncology, no dia 31 de maio, em Chicago, nos Estados Unidos.

