“Toda boa ditadura é precedida de desarmamento”, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o seu governo vai facilitar a vida de quem quiser ter armas em casa mesmo se os seus decretos perderem a validade. “Toda boa ditadura é precedida do desarmamento. Você vê: o povo venezuelano não tem como reagir. Se tivesse, não estaria acontecendo tudo isso que está acontecendo lá”, afirmou.

Apesar do que diz o presidente, porém, a posse de armas é permitida na Venezuela, e o país tem 18,5 armas nas mãos de civis a cada cem habitantes, mais do que o dobro no Brasil, onde o número é de 8,3 por cem habitantes, segundo a base de dados do Gun Policy, site ligado à Universidade de Sidney (Austrália). O porte de armas está provisoriamente suspenso no país vizinho desde 2017.

Questionado se o governo possui um plano B caso o Congresso derrube os decretos, ele disse que não, mas que sob o seu comando a Polícia Federal vai atuar para facilitar o porte de armas.

“Não tem plano B. Olha só, a PF aqui está sob meu comando, eu sou presidente do Brasil. O grande reclamo do pessoal no passado era comprovação da efetiva necessidade. Eu, como presidente, isso vai ser atenuado porque eu vou determinar junto ao ministro Sérgio Moro [Justiça] que tem a PF abaixo dele para a gente. Não é driblar, é não dificultar quem quer que queira ter arma em casa”, afirmou.

Em evento com a presença de ruralistas no Palácio do Planalto nesta terça, Bolsonaro fez um novo apelo para que parlamentares “não deixem os decretos morrerem”. “Não deixem esses dois decretos morrerem na Câmara ou no Senado. A nossa vida é muito importante. Vocês sabem o quanto é difícil produzir nesse País, e a segurança tem que estar acima de tudo”, afirmou.

Armar o povo

Em um evento do Exército em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, no sábado (15), Bolsonaro disse que armar a população pode evitar golpes de Estado. “Nossa vida tem valor, mas tem algo muito mais valoroso do que a nossa vida, que é a nossa liberdade. Além das Forças Armadas, defendo o armamento individual para o nosso povo, para que tentações não passem na cabeça de governantes para assumir o poder de forma absoluta. Temos exemplo na América Latina. Não queremos repeti-los. Confiando no povo, confiando nas Forças Armadas, esse mal cada vez mais se afasta de nós”, disse o militar em pronunciamento.

O presidente participou da Fenart (Festa Nacional da Artilharia), que celebra o aniversário do marechal Emílio Luiz Mallet. Bolsonaro assistiu a uma encenação da Batalha de Tuiuti, ocorrida durante a guerra do Paraguai, vencida pela Tríplice Aliança (Brasil, Uruguai e Argentina). A apresentação contou com tiros, cavalos, luzes, narração e soldados com os uniformes da época.

Com ares de superprodução, a encenação foi acompanhada pela orquestra da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria). Na chegada, os convidados foram recepcionados por soldados com os uniformes usados na Guerra do Paraguai em um acampamento cenográfico com direito a churrasco e chimarrão.

