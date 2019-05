A Polícia Civil do Rio de Janeiro incinerou nesta segunda-feira (27) 33 toneladas de drogas apreendidas pelas forças de segurança no período de dois anos, entre 2017 e 2018. Quatro caminhões deixaram a Cidade da Polícia e o Instituto de Criminalística Carlos Éboli com destino à Siderúrgica Ternium, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade, onde o material foi queimado.

