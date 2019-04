Um torcedor do Racing tomou uma curiosa decisão ao comemorar o título nacional do clube argentino no domingo (31). Após o empate em 1 a 1 com o Tigre, torcedores do Racing tomaram as ruas das cidades. Gabriel Aranda estava em Buenos Aires com Valentín, seu falecido avô. Gabriel pegou o crânio do avô e levou para comemorar o título nas ruas.

