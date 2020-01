Torneio de Bocha Torneio de Bocha na Areia tem início no Litoral Norte e já classifica equipes para a final, em fevereiro

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Vencedores da primeira disputa realizada em Torres Foto: Helena Moura/Rede Pampa Foto: Helena Moura/Rede Pampa

Começou mais um Torneio de Bocha de Areia no litoral gaúcho. A iniciativa é da Rede Pampa em parceria com a SABA (Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida), Sistema Fecomércio/SESC e GBOEx. Esta é a quinta edição do evento que vem movimentando a orla nos últimos anos. A primeira disputa teve início em Torres, na noite da última quinta-feira (16). Dentro da cancha de bocha, todos são competidores, mas fora dela prevalece a amizade. Foram quatro duplas disputando as duas vagas para chegar à final. O evento foi realizado na sede da AABB, em parceria com a SAPT (Sociedade Amigos da Praia de Torres).

Segundo o presidente da SAPT, Carlos Renato Cechin, os encontros são frequentes entre eles, reunindo principalmente moradores do balneário, que se encontram todas as terças-feiras para o jogo da bocha em torno de muita descontração. Este é o terceiro ano que a SAPT participa do Torneio que Cechin considera “importante por integrar nosso litoral”.

O Troféu Pampa nesta disputa foi para Syrio Fernandes e Jauri Ferreira, que levaram a 3ª colocação. O segundo lugar foi para a dupla Sérgio Renato da Silva e Paulo Ricardo Pinto. Otimistas com o resultado, eles apontam que “o importante é participar e aprender”.

Na primeira colocação, Amauri Moretto e Elemar Noschang, que vibram pela classificação. Amauri comenta que vem há um ano participando dos encontros semanais da SAPT, “com uma turma maravilhosa, somos 32 integrantes . É gratificante estar aqui e participar deste Torneio”. Esta é a primeira vez que Elemar faz dupla com Amauri e reitera sua satisfação em participar do Torneio tendo levado a segunda colocação na edição final de 2019.

Capão da Canoa

A segunda disputa ganhou palco em Capão da Canoa no último sábado (18), com o sol e o esporte reunindo vários veranistas em volta da cancha de bocha para apreciar o jogo. Levaram o Troféu Aldoir Rigoni e Eugênio de Lapasse, na segunda colocação. Eles costumam treinar ao longo do ano e comentam que a dupla foi formada “por afinidade”. Eugenio parabeniza a organização e destaca que enfrentaram uma dupla muito forte, mas estamos confiantes, preparados para levar o Troféu na final deste campeonato”.

A dupla classificada na primeira colocação foi Alberto Vizantin e Carmelindo Bianchini. Eles treinam juntos há mais de 10 anos mas esta é a primeira vez que participam em dupla. A expectativa de ambos é a melhor possível para a final e Bianchini diz que “o próximo seá mais difícil, na areia frouxa, mas estamos aí para ganhar, vamos lá”.

A próxima partida será no sábado (25), em Tramandaí, e a grande final no dia 8 de fevereiro, em Atlântida, com entrega do Troféu Rede Pampa e medalhas aos três primeiros colocados.

