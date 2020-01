Verão Torres será a primeira praia a receber o projeto Defensoria Itinerante – Temporada de Verão 2020

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Foto: Balneário de Torres

Conhecida pelos seus morros e paredões, Torres será a primeira praia do litoral gaúcho a receber a visita do projeto Defensoria Itinerante – Temporada de Verão 2020. Entre os dias 15 e 17 de janeiro, uma equipe da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) estará no município para atender e orientar a população em diversas áreas do direito, como família, moradia, saúde, criminal, consumidor, violência doméstica, direitos humanos, entre outras. A ação acontecerá no Parque da Guarita, junto com o projeto da Estação Verão Pequeno Eco Cidadão, que oferecerá diversas oficinas e atividades gratuitas, com foco na consciência ambiental, sustentabilidade e cidadania.

O atendimento acontecerá na unidade móvel da instituição e será feito por uma equipe formada por defensores e servidores públicos. Materiais de educação em direitos também estarão disponíveis à população.

Na edição passada do projeto foram contabilizados 116 atendimentos nas praias do Guaíba; 208 no litoral norte; e 66 no litoral sul, totalizando 390 atendimentos em 11 dias de atividade. Os mutirões itinerantes da Temporada de Verão 2020 buscam reduzir a exclusão social da população vulnerável por meio da ampliação do acesso ao sistema de justiça.

Durante os meses de verão, novos mutirões serão programados e as datas podem ser conferidas neste link.

Mutirão do projeto Defensoria Itinerante – Temporada de Verão 2020

Parque da Guarita, Torres/RS/

15/01 (quarta) – das 14h30 às 18h

16/01 (quinta) – das 10h às 13h e das 14h30 às 18h

17/01 (sexta) – das 10h às 13h

Público-alvo: comunidade em geral

