Em virtude do mau tempo, o Tour Legalidade do Linha Turismo foi transferido para esta sexta-feira (13). O passeio celebrará a estreia nacional do longa-metragem Legalidade, do diretor Zeca Brito, fazendo paradas com visitas guiadas pelas duas principais locações das filmagens em Porto Alegre: o Paço Municipal e o Palácio Piratini. Mais informações pelo telefone (51) 3289-6765.

