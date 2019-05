Trabalhadores da Petrobrás iniciam greve no Uruguai

A greve geral dos trabalhadores da MontevideoGas, subsidiária da Petrobras no Uruguai começou nessa quarta-feira (22). A paralisação não tem prazo para terminar e recebem apoio e participação de escolas públicas, funcionários da saúde e bancários.

A Central Única de Trabalhadores do Uruguai (Pit-Cnt) foi quem convocou a manifestação. Eles se concentraram pela manhã na frente da Prefeitura de Montevidéu e seguiram em caminhada até a Praça da Independência, em frente ao escritório da Petrobras. No local, realizaram um ato com artistas e grevistas. O grupo quer a reversão das demissões de colegas, além de reivindicarem a saída da Petrobras do país.

A empresa já anunciou que está deficitária e deixará de operar no Uruguai, porém, os funcionários lutam contra o plano de demissões que está sendo adotado. A Petrobras comanda a MontevideoGas e a Conecta, que fazem a distribuição de gás na capital e no interior do país.

Deixe seu comentário: