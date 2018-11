Tradicional Festival de Aves Migratórias do RS trata de migração e ameaças às espécies. Evento acontece em Mostardas/RS de 15 a 18 de novembro

Vem aí a 14 do Festival de Aves Migratórias do RS, que acontece de 15 a 18 de Novembro em Mostardas/RS. O evento contará com atividades voltadas à conservação do meio ambiente, oficinas, palestras e saídas guiadas para observação de aves.

A realização é da SAVE Brasil – Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil – que está realizando desde esta segunda e se estendendo até quarta-feira (13) pré-debates que já começam a dar o tom à iniciativa, antecipando questões relevantes, prometendo marcar esta edição, que ganha atividades lúdicas sobre migração e ameaças enfrentadas pelas espécies de aves migratórias. Essa ação terá como público alvo estudantes do ensino fundamental das escolas públicas locais e correrá na Praça Luiz Chaves Martins- localizada no centro da cidade de Mostardas.

A 14° edição do tradicional Festival de Aves Migratórias que ocorrerá no município de Mostardas/RS, entre os dias 15 e 18 de novembro, reunirá especialistas de diferentes partes do mundo, além de estudantes e turistas de todo o país.

Visitas Guiadas

Uma das principais atrações do Festival serão as visitas guiadas para observação de aves que ocorrerá no Parque Nacional da Lagoa do Peixe – Unidade de conservação ambiental localizada entre os municípios de Tavares e Mostardas. Esse Parque é um santuário ecológico que fica à uma distância de 230 km de Porto Alegre, no qual existe um dos mais importantes refúgios para aves migratórias da América do Sul. Ele serve como local de alimentação e descanso para que as aves consigam energia para continuarem sua viagem até a Patagônia.

A importância dessa região para as aves migratórias é tamanha, que esse festival é organizado anualmente para que assuntos como preservação de determinadas espécies de pássaros que por ali passam, e todo o meio ambiente envolvido, sejam pautas de discussões locais e nacionais.

No parque já foram catalogadas cerca de 35 espécies visitantes e outras 270 nativas. A ave símbolo do Parque, o flamingo, vem do Chile todos os anos, em busca de descanso e alimento. O Parque possui 36.721 hectares – aproximadamente 5 km de largura por 65 km de extensão em terra e mais uma faixa de 1 km de largura por cerca de 40 km de extensão de mar.

O Festival de Aves Migratórias do RS é organizado pela Prefeitura de Mostardas, Parque Nacional da Lagoa do Peixe/Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e tem apoio da SAVE Brasil (Organização Não Governamental vinculada à aliança global BirdLife International presente em mais de cem países ).

