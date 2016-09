Tráfego da rede Oi WiFi registra 5 milhões de conexões em agosto no Brasil

A rede Oi WiFi registrou 5 milhões de conexões durante o mês de agosto, em seus pontos de conexão localizados em estabelecimentos internos, frutos da parceria com a espanhola Fon.

O grande fluxo de visitantes no país impulsionou o uso da rede Oi WiFi, por turistas e moradores que usufruíram da ampla cobertura, formada por mais de 2,3 milhões de hotspots em todo o Brasil – 355 mil somente na Região Sul. Durante esse período, o número de usuários estrangeiros aumentou em 400% e as conexões diárias para a rede ultrapassaram 50.000.

O tráfego de dados também aumentou consideravelmente se comparado com o mesmo período do ano anterior, impulsionado por mais de 5 milhões de conexões totais. O usuário médio consumiu dados para exibição de vídeos, fotos e mídias sociais, com interações que inundaram a internet a partir de cidades-chave no Brasil, incluindo o Rio, onde a rede tem mais de 100.000 hotspots. O acesso a rede Oi Wi-Fi, líder na América do Sul, permite uma experiência de conexão sem limite de dados.

Projeto piloto

A Oi liberou o uso da rede Oi Wifi gratuitamente para clientes de todas as operadoras em projeto piloto. Com a iniciativa, qualquer um poderá acessar os pontos de conexão à rede sem fio da Oi no Brasil, sem precisar gastar a sua franquia de dados. Para acessar a rede Oi WiFi, os interessados deverão baixar o App Oi WiFi, seguir o passo-a-passo e aceitar os termos de uso e publicidade (opt in). A navegação patrocinada só está disponível para smartphones Android e o download deverá ser feito via Google Play. Assim que o usuário se conectar à rede, um “banner” será mostrado na tela do smartphone e permanecerá visível enquanto o Oi WiFi estiver em uso. Os principais pontos da rede Oi WiFi são nos aeroportos, shoppings, orla, Lojas de Conveniência, Estádios de Futebol e Redes de Fast Food.

