Traficante internacional é preso no Rio de Janeiro

O traficante internacional André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, foi preso na manhã deste domingo (15), pela Polícia Civil de São Paulo, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de ser o responsável por esquematizar o comércio de drogas entre o PCC (Primeiro Comando da Capital) e países da Europa, via Porto de Santos.

André do Rap foi localizado em uma mansão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Junto com ele foram apreendidos diversos bens, como um helicóptero e uma lancha. Durante a operação, uma equipe policial da Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) encontrou André do Rap junto de outros três criminosos, todos procurados pela Justiça.

De acordo com o Dope, o traficante está sendo levado para São Paulo.

