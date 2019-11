Com cerca de mil participantes em diversas modalidades, começa às 19h desta quinta-feira, em Tramandaí (Litoral Norte), a 21ª edição dos Jogos de Integração da Pessoa Idosa do Rio Grande do Sul. O evento prosseguirá até domingo no Ginásio Municipal, com realização do governo do Estado e apoio da prefeitura local e Federação Gaúcha de Jogos Adaptados para os Idosos.