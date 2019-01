Transe! Tributo a Caetano Veloso é a atração nesta sexta-feira em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (18), o Transe! Tributo a Caetano Veloso se apresenta novamente após dois shows memoráveis que fecharam com chave de ouro o ano de 2018. Desta vez, os músicos sobem ao palco do Bate (R. João Alfredo, 701) e garantem uma noite repleta de grandes sucessos.

A festa tem início às 23h e o show programado para acontecer à 1h. Os ingressos podem ser adquiridos na hora e no local a R$ 15 (nome na lista do evento via Facebook e válido até 0h30min no dia do show) e R$ 20 (sem lista), sujeito a disponibilidade.

O Transe! é formado pelos músicos Cecé Pereira (voz), Gabriel Gorski (guitarra), André Paz (baixo), Duda Cunha (bateria) e Bruno Coelho (percussão). A ideia do projeto veio da vontade de homenagear um dos ícones da canção mundial. Neste show, a banda faz uma homenagem ao disco Transa, de 1972, composto no exílio e um marco na carreira do artista. O repertório da noite conta ainda com antigos e novos sucessos de Caetano, como músicas do disco Abraçaço, Jóia, entre outros.

Após participarem do projeto Outros Românticos, em 2015, quando o compositor Tiago Rubens assumia os vocais, os músicos se reuniram novamente e convocaram o cantor e ator Cecé Pereira para formar o Transe!, dando uma nova roupagem ao projeto.

Em julho deste ano, 2018, começaram os ensaios e em outubro estavam na rua apresentando esta grande celebração a obra e a vida do deste grande artista, justamente em um ano bastante movimentado politicamente.

“Além de ser uma influência e uma grande referência no meu fazer musical, acho que é também um momento necessário pra enaltecer a obra do Caetano. Um ícone da contracultura que hoje, num certo sentido, voltou a ser mal visto aos olhos de uma parcela da sociedade embriagada nessa onda neoconservadora”, salientou o baixista André Paz.

SERVIÇO:

O que: Transe! Tributo a Caetano Veloso

Quando: 18 de janeiro, às 23h (início da festa) / 01h (início do show)

Onde: Bate (Rua João Alfredo, 701 – Cidade Baixa)

Ingressos: R$15,00 (com nome na lista do evento – válida até 00h30) e R$20,00 na hora e no local

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/820185461664758/

