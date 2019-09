Trânsito de Porto Alegre terá 22 novos quilômetros de faixas exclusivas para ônibus

Porto Alegre passará a contar com 22 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus nos próximos seis meses. A Prefeitura anunciou nesta sexta-feira (13) que 16 ruas e avenidas serão contempladas com os espaços restritos ao transporte público. Atualmente, a capital conta com 17 km de faixas exclusivas e 56 km de corredores de ônibus.

Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), 450 mil usuários de 154 linhas serão beneficiados. Além de incentivar o uso do transporte público, a medida também tem como foco reduzir custos de operação das empresas de ônibus.

Ainda não há previsão de quando os serviços iniciam, mas as três primeiras avenidas a receber as faixas serão Independência, Mostardeiro e Goethe. Outros locais programados para receberem as faixas são as avenidas Ipiranga (2 trechos), João Goulart, Mauá, Siqueira Campos, Loureiro da Silva, Azenha, Plínio Brasil Milano, rua 24 de outubro, rua Paulo Gama com continuação na avenida Eng. Luiz Englert e Túnel da Conceição (2 trechos).

As faixas exclusivas serão pintadas com cor diferente e terão horários determinados para serem usadas exclusivamente por ônibus. Os intervalos de tempo vão priorizar as horas de pico, como das 6h às 9h e das 16h às 20h. Com isso, será possível reduzir o tempo de viagem das linhas.

