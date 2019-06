O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anunciou nesta sexta-feira (28) o Programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros sobre Trilhos. Será disponibilizado R$ 1 bilhão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para financiar a compra ou reforma de composições para transporte sobre trilhos pelo Poder Público ou setor privado.

