As rochas de uma encosta no quilômetro 43 da rodovia estadual ERS-122 (em Farroupilha) ainda ameaçam cair, exigindo que o trecho permanecesse bloqueado nessa segunda-feira. Conforme o Daer, a remoção das pedras e a detonação de outras que ainda oferecem risco deve ser efetivada ao longo desta terça-feira. Mais informações podem ser obtidas no site www.daer.rs.gov.br.