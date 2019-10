Trecho da Rota do Sol é bloqueado no Litoral Norte gaúcho

O quilômetro 4 da Rota do Sol (ERS-486), em Itati, no Litoral Norte gaúcho, foi bloqueado totalmente na manhã desta quinta-feira (17). A interdição, que ocorre próximo ao Viaduto da Cascata, é realizada em função do risco de desmoronamento da encosta em virtude das chuvas intensas que atingem a região.

A medida visa à proteção dos usuários da rodovia e será mantida até que as condições climáticas melhorem, segundo informações do Daer.

Os blocos de rochas que estão sobre a pista da Rota do Sol devem permanecer no trecho até que ocorram as obras de contenção da encosta. Resultado do desmoronamento ocorrido em junho deste ano, o material serve para amortecer o impacto no caso de novos deslizamentos.

Atualmente, está sendo finalizado o projeto de contenção do talude. A solução técnica para impedir os escorregamentos consiste em uma tela grampeada, que será implantada a partir da contratação de empresa especializada.