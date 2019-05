Na noite de domingo (26), a partir das 19h30 e até o final da operação, os intervalos entre viagens das composições da Trensurb serão de 25 minutos. Na ocasião, os trens circularão – em ambos os sentidos – por via única no trecho entre as estações Aeroporto e Fátima devido à necessidade de trabalhos de manutenção da via permanente do metrô.

Deixe seu comentário: