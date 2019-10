Três bombeiros morrem durante combate a incêndio no Rio de Janeiro

Três bombeiros morreram durante o combate a um incêndio na Whiskeria Quatro por Quatro, na Rua Buenos Aires, número 44, no Centro do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (18). Outro bombeiro foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Segundo informações iniciais, ele está na sala vermelha em estado grave. As identificações ainda não foram confirmadas.

Os prédio vizinhos ao estabelecimento precisaram ser esvaziados. O VLT circula com restrições por causa do combate ao fogo. O Corpo de Bombeiros informou que vai abrir uma sindicância para apurar as causas do ocorrido.

Equipes de assistentes sociais já estão em contato com os familiares das vítimas. O CBMERJ está consternado com a notícia e se solidariza com parentes, amigos e colegas de farda”, acrescentou a corporação.

Casa famosa em música de Mr. Catra

Em seu site, a Quatro por Quatro se denomina “referência em entretenimento para homens no Centro do Rio de Janeiro”. Casa inaugurada em 1995 foi imortalizada no funk “Adultério”, de Mr. Catra (1968-2018), paródia da música “Tédio”, da banda Biquíni Cavadão.