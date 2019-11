Três pessoas morrem após uma embarcação pesqueira afundar em São José do Norte, no Sul do Estado

Três pessoas foram encontradas mortas e uma está desaparecida na manhã desta quinta-feira (07) em São José do Norte, no Sul do Estado, após uma embarcação pesqueira afundar.

As identificações das vítimas não foram informadas, segundo a Marinha do Brasil. Conforme o órgão, havia sete tripulantes no barco. Outras três pessoas foram resgatadas com vida.

“As buscas pelo desaparecido continuam. A Marinha do Brasil lamenta os falecimentos e se solidariza com os familiares das vítimas”, diz, por meio de nota. A Polícia Civil investiga o caso.