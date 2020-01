Um acidente no quilômetro 12 da ERS-020, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, provocou a morte de três pessoas no início da madrugada desta sexta-feira (24), segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

O Nissan Grand Livina em que as vítimas estavam capotou. Elas foram identificadas como Helena dos Santos Costa, 76 anos, Ana Claudia Bueno Quoos, de 50, e Pedro Vargas Alves, de 54. A família voltava de uma festa de formatura.

Duas jovens, de 18 e 25 anos, ficaram feridas e foram hospitalizadas. Uma delas estaria dirigindo o veículo.