Três torcedores colorados são indiciados por agressão no clássico Gre-Nal

A Polícia Civil gaúcha concluiu hoje (26) a investigação no caso de agressão registrado no clássico Gre-Nal do último sábado, válido pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Beira-Rio. Três torcedores do Internacional, incluindo um conselheiro do clube, foram indiciados.

Após o jogo, a torcedora Taís Dias comemorou com uma camisa do Grêmio em um setor destinado à torcida colorada. Na discussão, ela chegou a ser empurrada por uma mulher. O vídeo que circulou nas redes sociais mostram o filho de Taís, Bernardo, de 6 anos, aos prantos por terem lhe tirado a camisa.

A sócia do Inter que aparece nas imagens foi indiciada por prática de violência, de acordo com o Código 41-b do Estatuto do Torcedor, e por injúria de acordo com o artigo 140 do Código Penal. Se condenada, a pena é de um a dois anos de reclusão que pode ser revertida para prestação de serviços comunitários. O conselheiro do Inter também foi indiciado por incitar a violência e o terceiro torcedor teve indiciamento por injúria. Os nomes não foram divulgados pela Polícia.

O inquérito foi enviado ao Ministério público, os indiciados poderão cumprir medidas administrativas, como a proibição de ingressarem em estádios de futebol.

