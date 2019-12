Notas Brasil TRF5 mantém veto a nomeação na Fundação Palmares

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a decisão do juiz federal do Ceará, que suspendeu a nomeação do jornalista Sérgio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Cultural Palmares. O motivo da reação contrária à nomeação é de que, nas redes sociais, o jornalista relativiza temas como a escravidão e o racismo no Brasil.

