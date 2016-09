Tribunal de Justiça manda governo do Estado pagar em dia o salário dos professores

O governo do Estado deverá pagar o salário dos professores da rede pública estadual de forma integral até o último dia do mês, conforme prevê o artigo 35 da Constituição Estadual. Em sessão de julgamento do Órgão Especial do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), nesta segunda-feira (5), desembargadores julgaram o mérito do mandado de segurança que trata do parcelamento do salário da categoria.

Na ação, o Cpers-Sindicato (Centro dos Professores do Rio Grande do Sul) cobrava o cumprimento de uma liminar que já determinava o pagamento integral dos salários pelo Executivo. Segundo a representação dos trabalhadores a denúncia reitera as já protocoladas anteriormente junto ao Mandado de Segurança que garantiu o direito da categoria ao recebimento integral dos salários.

Segundo a presidente do Cpers, Helenir Aguiar Schürer, não está descartado, a partir de agora, um pedido de impeachment contra o governador José Ivo Sartori em caso de descumprimento da decisão judicial.

